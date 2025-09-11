Río Gallegos se prepara para vivir la Expo Turismo 2025

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos organiza la Expo Turismo 2025, que se desarrollará en el Río Gallegos Tennis Club (Avellaneda 25) los días sábado 13 de septiembre, de 15 a 22 horas, y domingo 14 de septiembre, de 14 a 20 horas.

El evento promete convertir a la capital santacruceña en el centro del turismo austral durante dos jornadas en las que se podrá descubrir lo mejor de la Patagonia argentina y chilena. Habrá cocina en vivo, degustaciones, música, sorteos, disertaciones, juegos y múltiples propuestas para toda la familia.

El objetivo es compartir con la comunidad local y los visitantes la riqueza turística de la región, generando un espacio de encuentro que fomente la integración y el reconocimiento de los atractivos de Santa Cruz y su entorno.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 2966 58-5192.

Al igual que en ediciones anteriores, la Expo Turismo se presenta como una oportunidad única para recorrer, conocer y disfrutar todo lo que la Patagonia tiene para ofrecer.