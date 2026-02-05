Río Gallegos se prepara para celebrar el Carnaval en la Laguna Ortiz

Este domingo 15 de febrero, de 16 a 21 horas, se realizará el festejo de Carnaval en la Laguna Ortiz, con una invitación abierta a toda la comunidad.

La ciudad de Río Gallegos celebrará el Carnaval este domingo 15 de febrero en la Laguna Ortiz, en el horario de 16 a 21 horas. La propuesta convoca a vecinos y vecinas a compartir una jornada de festejos en un espacio emblemático de la capital provincial.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar del evento, destacando la importancia de generar encuentros recreativos para disfrutar en familia y con amigos.

Bajo el lema “Río Gallegos, siempre cerca”, el festejo busca consolidarse como una actividad abierta y participativa dentro del calendario cultural de la ciudad.