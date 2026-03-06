Río Gallegos: Restitución de elementos recuperados

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa que personal de la División Comisaría Primera de Río Gallegos llevó adelante la restitución de diversos elementos que habían sido recuperados durante tareas preventivas realizadas el pasado 26 de febrero en inmediaciones de la Plaza San Martín.

En aquella oportunidad, efectivos policiales procedieron al secuestro preventivo de distintos objetos hallados en el lugar, entre ellos bicicletas, un bolso tipo deportivo, una mochila, cargadores de telefonía celular, documentación personal y una tarjeta de débito, iniciándose las actuaciones correspondientes a fin de establecer su procedencia.

Posteriormente, a partir de las averiguaciones realizadas y del conocimiento de una denuncia radicada en la División Comisaría Tercera por la sustracción de dichos elementos, se logró determinar su pertenencia al denunciante.

Con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, en la jornada de la fecha se concretó la restitución de los bienes recuperados a su legítimo propietario, quien quedó designado como depositario judicial.