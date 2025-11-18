Río Gallegos refuerza la asistencia a la comunidad ante el fuerte temporal de viento

El Municipio de Río Gallegos trabaja con equipos de Protección Civil y áreas operativas para brindar apoyo y acompañamiento a los vecinos afectados por las intensas ráfagas que impactan en la ciudad.

El Municipio de Río Gallegos informó que, a través de Protección Civil y distintas áreas operativas, se encuentra desplegando un dispositivo de asistencia para acompañar a los vecinos y vecinas durante el temporal de viento que afecta a la capital provincial.

Los equipos municipales realizan recorridas preventivas, asistencia en situaciones de riesgo y tareas de acompañamiento para garantizar la seguridad de la comunidad frente a las condiciones climáticas adversas. Además, se solicita a la población circular con precaución y comunicarse con las líneas oficiales ante cualquier emergencia.