RÍO GALLEGOS – RECUPERO DE ARMAMENTO SUSTRAÍDO EN CHACRA DE LA ZONA RURAL

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, durante la mañana del 3 de diciembre de 2025, personal de la División Comisaría Séptima de Río Gallegos llevó adelante un procedimiento en el marco de las actuaciones prevencionales por robo instruidas a raíz del hecho ocurrido días atrás en la chacra “Heredia”, ubicada en el kilómetro 5 de la Ruta Provincial N.º 53.

Las tareas se desarrollaron en cumplimiento a mencionada causa, con conocimiento de la autoridad judicial competente. En esta fecha, 10.30 hs., efectivos de la División Investigaciones Zona Sur informaron haber tomado conocimiento por una persona, de 59 años, quien manifestó que al ingresar al predio, propiedad del damnificado, observó un bulto envuelto en papel film y cartón, cuyo contenido presumía relacionado con el material robado recientemente.

Tras la comunicación, personal policial se dirigió de inmediato al lugar, donde se implementaron las diligencias correspondientes. En forma conjunta con técnicos de la División Gabinete Criminalístico, se procedió a la verificación del paquete, constatándose en su interior la presencia de múltiples armas de fuego y municiones. El trabajo pericial incluyó documentación fotográfica, recolección de indicios y aseguramiento de los elementos para garantizar su integridad como evidencia.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de catorce (14) armas de fuego entre carabinas, rifles, escopetas y pistolas, todas con distintos calibres y mecanismos de funcionamiento. Asimismo, se incautó un bolso de cuero que contenía más de seiscientas cuarenta municiones, correspondientes a diversos calibres. Todo el material recuperado fue trasladado y colocado bajo resguardo preventivo en la dependencia policial hasta que el Juzgado de Instrucción Nº Uno disponga su destino final.

Finalmente, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la sede judicial interviniente, por medio de la Secretaría de Turno, continuando la Policía de la Provincia de Santa Cruz con las tareas tendientes al esclarecimiento total del hecho y la identificación de los autores.