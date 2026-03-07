Río Gallegos recibió a los pilotos del “Rally de los Andes” con una exhibición abierta a la comunidad

En el playón del SIPEM, ubicado en Avenida San Martín y Don Bosco, se desarrolló el viernes una actividad especial en el marco de la llegada a la ciudad de los pilotos y vehículos pertenecientes a la agrupación francesa Rallystory, que este año lleva adelante el denominado “Rally de los Andes”, una travesía que recorre distintos puntos de la Patagonia argentina y chilena.

Tras iniciar su recorrido en Ushuaia, los participantes comenzaron a arribar durante la jornada del viernes a Río Gallegos, donde autoridades municipales les dieron la bienvenida en un espacio preparado para que vecinos y visitantes puedan acercarse a conocer los vehículos y compartir un momento con los pilotos.

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Neil, destacó la importancia de que la ciudad sea parte del itinerario de esta travesía internacional. “La verdad que estamos muy contentos de ser una ciudad anfitriona, de recibirlos. Son cincuenta autos de alta gama que vienen a nuestra ciudad y forman parte de un rally que va a recorrer la Patagonia argentina como chilena. Eligieron a Río Gallegos también como uno de los puntos importantes para hacer noche y después continuar su viaje”, señaló.

La funcionaria remarcó además el impacto positivo que este tipo de propuestas tiene para la economía local. “Para nosotros es muy importante, primero, porque es una manera de darnos a conocer en el mundo y, obviamente, en muy poquito tiempo es una ayuda económica a nuestra ciudad, porque tienen que alojarse, cenar y demás. Entonces, la verdad que ayuda a la economía local”, explicó.

Neil también destacó el acompañamiento del intendente Pablo Grasso para concretar la actividad y generar un espacio abierto para la comunidad. “Pusimos todo a disposición, que fue lo que nos pidió el intendente, no solamente para que la gente de la ciudad pueda visitar los autos y charlar con los choferes, sino también para recibirlos a ellos”, indicó. En el lugar se dispuso además una propuesta pensada para las familias, con puestos de emprendedores, música y la participación de distintas áreas municipales. “Tenemos emprendedores que venden productos de Río Gallegos, también está Cultura de la Municipalidad, un stand de Turismo con un sommelier de la ciudad, donde los recibimos con una copa de cortesía. La idea es que ellos se lleven la mejor imagen de nuestra ciudad”, agregó.

Asimismo, distintas áreas del municipio participan en el operativo de acompañamiento de la caravana, entre ellas Tránsito Municipal, Guardia Urbana y Protección Civil. La actividad en el playón del SIPEM se extendió hasta cerca de las 23 horas, mientras que el arribo de los vehículos se realizó por tandas a lo largo de la jornada. “Recién llegaron dos autos, estamos esperando que vengan más, así que invitar a todos a que se acerquen al predio del SIPEM”, expresó la funcionaria.

Este sábado, en tanto, la caravana continuó su recorrido por la región. “A las nueve de la mañana van a estar saliendo, van a hacer un recorrido por la costanera y después retoman la ruta hacia su próximo destino”, detalló Neil.