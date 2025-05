Río Gallegos: Quedó inaugurado el Paseo Recreativo “Papa Francisco” en la Laguna Ortiz

Río Gallegos sumó un nuevo lugar de encuentro con la puesta en valor de la Reserva Laguna Ortiz. Con una gran convocatoria de vecinos y presencia de autoridades municipales, quedó inaugurado el nuevo Paseo Recreativo “Papa Francisco”, un espacio, pensado para el encuentro, el esparcimiento y la revalorización del entorno natural de esta capital. El proyecto fue financiado con fondos municipales y se consolida como una de las obras más emblemáticas de la actual gestión municipal.

Este domingo se realizó el acto oficial de inauguración del nuevo Paseo Recreativo “Papa Francisco”, un espacio de esparcimiento, cultura y deporte que forma parte del proyecto integral de puesta en valor de la Reserva Natural Laguna Ortiz. El evento reunió a funcionarios del gabinete municipal, legisladores, concejales, integrantes del SOEM y vecinos de toda la ciudad, principalmente de los barrios aledaños, quienes se acercaron para celebrar la puesta en valor de una de los espejos de agua más importantes en la ciudad.



La jornada, que se extendió de 17 a 20 horas, incluyó actividades recreativas, culturales y deportivas organizadas por distintas áreas municipales. En un entorno totalmente renovado, cientos de familias participaron de una eco kermés, carrera, paseos en bicicleta, clase abierta de aeroyoga y espectáculos musicales en vivo, entre otras actividades.



El acto protocolar se desarrolló en el flamante muelle construido en el sector. Minutos antes, se realizó el descubrimiento del cartel con el nombre oficial del espacio: “Papa Francisco”, en honor al Sumo Pontífice y al legado que dejó en toda la humanidad.



En la oportunidad, la secretaria de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad, María Grasso, destacó el valor simbólico y concreto de la obra: “La puesta en valor de la Laguna Ortiz fue una demanda histórica de nuestros vecinos. Queríamos ofrecerles un espacio que conjugue lo turístico, lo recreativo y lo deportivo, pero también que revalorice nuestro entorno natural. Este proyecto lo pensó el intendente Pablo Grasso hace muchos años y lo presentó cuando aún no era intendente, pero no fue tenido en cuenta. Cuando asumió, lo convirtió en una prioridad”, recordó.



La funcionaria también hizo hincapié en el esfuerzo municipal para finalizar una obra que había sido paralizada por el gobierno provincial: “En su momento estábamos en consonancia con la Provincia, que iba a financiar esta obra, pero con el cambio de gobierno en 2023 se nos dio la espalda. Tuvimos que asumirlo con recursos propios, en un contexto económico muy adverso. Pero como nos repite el Intendente: ‘No damos un paso atrás’. Y así fue. Hoy estamos aquí, celebrando con ustedes la concreción de un sueño colectivo”, dijo.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Robles ,reafirmó la decisión política de avanzar con proyectos estratégicos para la ciudad, aún en tiempos difíciles: “Es una gran alegría poder demostrar que con administración seria, voluntad y decisión política, las cosas se hacen. Aunque nos quieran poner palos en la rueda, cuando hay compromiso y comunidad, no hay decisión provincial o nacional que nos detenga”.



Robles también remarcó el impacto del nuevo paseo en la calidad de vida de los vecinos: “Este lugar icónico, que por años fue ignorado, ahora se transforma en una alternativa distinta para el encuentro, la recreación y el disfrute. No solo para los barrios de la zona, que son los principales beneficiados, sino para toda la comunidad. Río Gallegos no se detiene, y no se resigna. Seguiremos inaugurando obras y encarando nuevas con el mismo compromiso”, afirmó.

Un proyecto integral y sustentable

La obra inaugurada forma parte del Plan de Puesta en Valor de la Reserva Natural Laguna Ortiz y se desarrolló en el sector 3 de este sistema de humedales urbanos, delimitado por las calles Alumno Piloto Lero Rivera, Las Heras y Costa Rica, en las inmediaciones del Velódromo Municipal. El proyecto fue financiado íntegramente con fondos municipales.

El nuevo paseo cuenta con dos grandes sectores: Uno de contemplación y descanso, que incluye un muelle, terrazas, miradores, nuevos senderos peatonales, vegetación nativa, luminarias y mobiliario urbano. Y otro de carácter activo y recreativo, con juegos infantiles y deportivos, un importante anfiteatro, y otro de menor tamaño, pasarelas, areneros y áreas de circulación seguras.

Además, se realizó una renovación completa del entorno, con la incorporación de una pista de salud, áreas verdes y zonas destinadas a actividades al aire libre.



El nombre “Papa Francisco” no fue elegido al azar. “Nombrar este espacio como Papa Francisco no es un hecho menor. Él representa el llamado a tender puentes, a construir comunidad. Y eso es lo que queremos que suceda aquí: que este espacio sea un punto de encuentro, de unión y de disfrute para todas las familias”, señalaron.

Con el corte de cinta y el descubrimiento del cartel, el Paseo Recreativo “Papa Francisco” quedó oficialmente inaugurado. La jornada finalizó con una recorrida por los diferentes stands de las secretarías municipales. También los vecinos pudieron disfrutar de Cultura en Movimiento y de los shows en vivo de Los Nycs, LBM y The Guasos en el anfiteatro, que desde hoy se convierte en un nuevo escenario para la cultura local.