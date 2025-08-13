Río Gallegos proyecta un Polo Tecnológico para formar jóvenes y potenciar la industria

Invitadas por la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, la secretaria de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos, Moira Lanesan, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, visitaron el proyecto de Polo Científico y Tecnológico que avanza en Ciudad Evita, con el objetivo de conocer su diseño y proyección para evaluar su posible réplica en la capital santacruceña.

El Polo, ubicado en la intersección de la Av. Diego Armando Maradona (Ruta N° 4) y Ruta 21, será el primero en su tipo en Argentina y América Latina. Con una inversión de 30 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contará con espacios de formación, laboratorios, incubadoras y áreas para impulsar la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial. Se estima que generará más de 10 mil empleos calificados para jóvenes.

Durante la recorrida, Lanesan destacó el valor de la invitación y el intercambio de experiencias: “Es un desafío haber sido convocadas para conocer este proyecto que integra tecnología, industria y capacitación. Nos llevamos muchas ideas y aprendizajes para pensar cómo adaptarlo a nuestra realidad y potenciar el desarrollo productivo en Río Gallegos”.

Chalub, por su parte, subrayó el impacto social que puede tener un polo de este tipo: “No solo se trata de generar empleo calificado, sino de abrir oportunidades para que nuestros jóvenes se formen y puedan desarrollarse profesionalmente sin tener que dejar su ciudad. Queremos que Río Gallegos sea un lugar donde quedarse y crecer”.

La comitiva coincidió en que avanzar hacia un espacio de innovación en la capital santacruceña permitiría diversificar la economía, fortalecer oficios calificados y promover un empleo moderno y sostenible, alineado con las demandas del mundo laboral actual.