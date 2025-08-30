Río Gallegos: Primera capacitación del INTA y la Escuela de Oficios y Emprendimientos

Este jueves, en el SUM de la Estación Experimental del INTA en Río Gallegos, se puso en marcha el ciclo de capacitaciones sobre producción de árboles a partir de estacas, huerta y jardinería.

▫️La capacitación tuvo una parte teórica y otra práctica, con la participación de profesionales del INTA que transmitieron conocimientos aplicados al contexto patagónico. “La finalidad es que las personas aprendan a producir árboles como sauces y álamos a partir de estacas, algo muy demandado para cercar predios y generar cortinas rompe vientos”, explicó Santiago Toledo, referente de la Estación Experimental del INTA.

Oficios, empleo y servicios para la comunidad

▫️La secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho, destacó que este ciclo busca “no solamente dar talleres de estacas, huerta y jardinería, sino sobre todo generar oficios y oportunidades de empleo”. Además, remarcó que se trabaja junto a viveros de la ciudad para que los egresados puedan acceder a prácticas y brindar servicios.

“Hoy vimos muchas caras jóvenes, lo que nos genera una gran satisfacción. Hay más de 40 egresados que se están formando con el respaldo del INTA y del municipio, en un área que tiene mucha demanda en Río Gallegos”, agregó.

Tres etapas hasta fin de año

▫️Por su parte, Víctor Barrientos del Prete, responsable de la Escuela de Oficios, precisó que el ciclo tendrá tres instancias. “La primera, que iniciamos hoy, es sobre producción de árboles a partir de estacas. En septiembre será el turno de los talleres de huerta y jardinería, y en noviembre avanzaremos con sistemas de protección para huertas, como microtúneles e invernaderos”, explicó.

El funcionario también resaltó la articulación con el INTA: “Para nosotros es muy importante contar con la certificación de ellos, porque le da un valor agregado a la formación que venimos brindando desde la Escuela de Oficios”.