Río Gallegos: Primavera Prehistórica en el CIC Jesús Misericordioso

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, invita a toda la comunidad a disfrutar de la “Primavera Prehistórica”, una jornada recreativa y comunitaria que se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, de 15:00 a 18:00 horas, en el CIC Jesús MIsericordioso, ubicado en 13 de Julio esquina Arturo Illia.



La propuesta, organizada en conjunto entre el mencionado Centro Integrador Comunitario y el CIC Eva Perón, contará con un atractivo Domo Jurásico con la temática de dinosaurios, además de juegos inflables, palestra, actividades didácticas y stands informativos. También habrá una mesa dulce y chocolatada para compartir en familia.



Al respecto, la directora del dispositivo comunitario, Andrea Vera, señaló que con esta iniciativa se busca generar un espacio de encuentro, recreación y disfrute comunitario, fortaleciendo los lazos con los vecinos y ofreciendo alternativas recreativas para las infancias y las familias del barrio.