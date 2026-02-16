Río Gallegos presente en el 149° Aniversario del Bautismo del Lago Argentino

En el marco del 149° Aniversario del Bautismo del Lago Argentino, se llevó ayer adelante el acto protocolar en la ciudad de El Calafate, con la participación de autoridades nacionales, municipales y vecinos de la comunidad.

En representación del Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado, y la Secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, quienes hicieron entrega de un presente conmemorativo como gesto de fraternidad y acompañamiento institucional.

El acto se desarrolló en la Plazoleta Perito Moreno y fue encabezado por el Intendente de El Calafate,Javier Belloni, en una jornada que puso en valor el significado histórico, cultural y simbólico del Lago Argentino como emblema de soberanía e identidad patagónica.

Desde la Municipalidad de Río Gallegos se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos entre las localidades santacruceñas, acompañando celebraciones que destacan la historia compartida y el sentido de pertenencia regional.