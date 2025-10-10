Río Gallegos: Por el Día de la Salud Mental, el Municipio promueve actividades para generar espacios de encuentro

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que es este viernes 10 de octubre, la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Río Gallegos lleva adelante una serie de actividades comunitarias con el objetivo de promover el cuidado de los vínculos y el bienestar emocional. En primer lugar, se realizaron este jueves dos intervenciones en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Fernando Julio Peliche”.

En el ingreso al edificio, se desarrolló un intercambio de plantines entre las personas que asisten al lugar, acompañado de la consigna de escribir un mensaje vinculado a la salud mental para compartir con otros, generando un espacio de encuentro y afecto entre los participantes.

Además, junto a la Secretaría de Deportes del Municipio, se hizo una clase abierta de aeróbic, a cargo de la profesora Mariana, fomentando la importancia del cuerpo en movimiento como parte integral del cuidado de la salud mental.

También se llevó a cabo esta tarde una entrega de plantines en la Plaza San Martín con el objetivo de continuar con dichas intervenciones. Cintya González, directora de Salud Mental del Municipio, destacó que “la salud mental es un derecho y el Municipio está comprometido en brindar acompañamiento y atención gratuita a la comunidad”. En ese sentido, desde CAPS Peliche se ofrecen distintos servicios como grupos de duelo, espacios para pacientes con problemáticas de adicciones, atención individual y talleres de sensibilización sobre temas como ansiedad, depresión y duelo, entre otros.

El equipo interdisciplinario está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y una psiquiatra, garantizando un abordaje integral y accesible para los vecinos y vecinas. Las consultas son gratuitas y pueden realizarse de forma espontánea los lunes y miércoles a las 14 horas en el Peliche.