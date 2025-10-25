Río Gallegos: Obra del albergue del Rocha entra en su etapa final

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, recorrió el avance de la obra del albergue en el Gimnasio Municipal “Juan Bautista Rocha”. El viejo albergue, abandonado por años y que sufrió varios incendios, ahora se reconstruye con arquitectura moderna, más servicios y mejores condiciones para recibir a delegaciones deportivas.

Luego de muchísimo tiempo, el Gimnasio Juan Bautista Rocha volverá a contar con un albergue gracias a las obras de reconstrucción que se están haciendo por decisión del Intendente Pablo Grasso, en el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura deportiva que impulsa la Municipalidad.



El proyecto, que está a cargo de la empresa Estrella Construcciones, contempla la reconstrucción integral del antiguo albergue, con la incorporación de dormitorios, cocina, comedor, sanitarios y áreas destinadas al entrenamiento deportivo.



El arquitecto José Ramos Sabate responsable técnico de la empresa adjudicataria, explicó que “en la planta baja, la obra consta de dormitorios y toda una parte destinada a gimnasio de musculación, taekwondo y boxeo. En el fondo tenemos dormitorios con sus sanitarios, y adelante la cantina con cocina y baño para el público. En planta alta se ubican más dormitorios, con sus baños y una sala de estar”.



Asimismo, el profesional detalló que “estamos en un 60% de avance y entrando ya en la etapa de terminación”.

Durante la visita, el intendente supervisó los trabajos de techado del patio central, que cuenta con una cubierta traslúcida, y observó los preparativos para la construcción de la rampa que conectará la planta baja con la planta alta.



Al respecto, Ramos señaló que “el intendente se fue conforme con el avance y con la calidad de los trabajos que se están realizando”, y destacó la importancia de esta obra “que permitirá contar con un espacio moderno y funcional para recibir delegaciones y fortalecer las actividades deportivas en la ciudad”.