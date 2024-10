Río Gallegos: Municipio realizará un Centro de Interpretación Flora y Fauna en la Reserva Natural “Mata Verde”

La obra se realizará con fondos propios y demandará una inversión de más de 300 millones de pesos. Este proyecto se apostará en el sector conocido como Predio ex Startel, actualmente denominado “Reserva Natural Mata Verde”. Consiste en la construcción de estructuras tipo domo con destino a miradores, viveros o invernaderos. También se harán senderos.

Esta iniciativa está pensada con el objetivo de realizar una intervención amigable con el ambiente, permitiendo conservar las características del paisaje natural. Serán en total siete estructuras geodésicas elevadas, diseñadas para maximizar el ingreso de luz natural y ofrecer una vista total del entorno.



El acto de presentación del proyecto se realizó hoy por la mañana con la presencia de autoridades municipales, representantes de organizaciones ambientalistas, de la Universidad, e invitados especiales.



El Jefe de Gabinete del Municipio, Diego Robles, destacó la realización de proyectos educativos y ambientales: “Tener una administración profesionalizada de la ciudad permite poder proyectar obras como ésta, con el trabajo interrelacionado de todas las secretarías”, dijo al tiempo que resaltó la pluralidad de ideas que enriquecieron el proyecto y destacó que “este es un gobierno municipal con las puertas abiertas y que convoca, escucha y trabaja para todos y así surgen estos proyectos”.



“Desde el primer momento queremos crear conciencia ambiental y educar”, agregó Robles.

Luego afirmó que “seguimos poniendo en valor toda nuestra potencialidad para que Río Gallegos deje de ser una ciudad de paso y sea un destino emergente y lo conseguimos”.



Además, el Jefe de Gabinete enfatizó que “esta obra se hace totalmente con fondos municipales, sin colaboración de un Estado Nacional que a esta obra la ve como un gasto y que no vale la pena invertir recursos, sin un gobierno provincial que a esto lo ve como algo para Río Gallegos que no lo necesita, porque es una ciudad que no está contemplada dentro de sus políticas públicas”.



Finalmente, Robles remarcó que “hacemos política para cambiar la realidad de la gente, porque nosotros estamos convencidos que el único camino es el de la construcción colectiva y el de trabajo mancomunado de cara y con toda la sociedad, lo venimos haciendo con ese liderazgo y esa visión política que tiene nuestro Intendente Pablo Grasso”.

Baker resaltó la recuperación de espacios abandonados

El titular de la Agencia Ambiental, Daniel Backer, dijo que “Estos espacios tuvieron muchos años de abandono. Se ha trabajado muchísimo en los últimos cuatro años y por eso quiero agradecer a mis compañeros de la Agencia Ambiental, que han puesto mucho esfuerzo para poner en valor estos lugares”.

Luego resaltó que en este lugar “vamos a poder compartir con la comunidad y trabajar la educación ambiental” y convocó a “seguir creciendo por este camino que nos pide siempre Pablo, que es el trabajo, el esfuerzo y la humildad y la educación”.