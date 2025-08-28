Río Gallegos: Municipio plantea dudas sobre el robo al Tribunal de Cuentas

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de su Secretaría de Legal y Técnica, presentó un pedido formal de acceso a la información pública al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz para que se brinden precisiones sobre el supuesto robo de computadoras ocurrido en la madrugada de este jueves en el edificio del organismo de control. El funcionario municipal Gonzalo Chute dudó de la veracidad de los dichos del vicegobernador, especialmente porque Fabián Leguizamón supo lo que supuestamente se había robado incluso antes que terminen las pericias policiales.

La presentación, realizada por los abogados Gonzalo Chute y Juan Miguel Litvachkes, solicita a la presidenta del Tribunal, Gabriela Castro, un informe detallado sobre los siguientes puntos:



-Que informe si en los hechos mencionados ocurrió la sustracción, hurto o robo de computadoras, CPU o elementos informáticos relacionados con Auditorías relacionadas con la Municipalidad de Río Gallegos y la Municipalidad de Río Turbio.

-Que informe si los CPU presuntamente sustraídos fueron recuperados.

-Detalle de los Municipios sobre los cuales habría información en los CPU presuntamente sustraídos.

-Que informe si en los hechos mencionados se ha perdido información o documentación relacionada con los análisis de rendiciones de cuentas, auditorías o cualquier otro elemento relacionado con los ejercicios financieros de la Municipalidad de Río Gallegos, de Río Turbio, o de cualquier otra Municipalidad.

-Que informe si el Tribunal de Cuentas cuenta con algún servidor, sistema de back up, o sistema de red en donde se almacene y respalde la información relacionada con las Auditorías.



El secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, aseguró que, según le informaron desde el Tribunal de Cuentas, “no falta ningún CPU vinculados a Río Gallegos y Río Turbio y la información física tampoco falta”.



“Además hay un backup en los servidores de toda la documentación presentada por los Municipios, por lo que si hubiera sucedido el robo también estaría la información pertinente”, aclaró.



“Lo que está en el Tribunal de Cuentas hoy bajo análisis es justamente la gestión de Roberto Giubetich y Fabián Leguizamón (2015-2019) y por eso me llama poderosamente la atención cómo hizo el vicegobernador para saber antes que haya pericias qué habían robado dentro del Tribunal de Cuentas”, amplió.



Con esta acción, la Municipalidad de Río Gallegos exige transparencia, seguridad y celeridad en la respuesta del organismo provincial, ratificando su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el resguardo de los derechos de los vecinos.