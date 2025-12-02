Río Gallegos: Más de 20 vehículos secuestrados en operativos durante el fin de semana

Se abarcaron barrios y alrededores de espacios nocturnos. Se labraron más de 60 infracciones, en su mayoría por falta de licencia de conducir, por conducir en moto sin casco, o por test de alcoholemia positivo.

La Dirección Operativa de Tránsito, dependiente de la Dirección General de Seguridad y Protección de la Secretaría de Gobierno Municipal de Río Gallegos, llevó adelante distintos operativos de control y prevención durante el fin de semana.

Las jornadas nocturnas contaron con la participación de alrededor de 70 inspectores y agentes de la Guardia Urbana, que estuvieron acompañados por el nuevo director operativo de Tránsito, Carlos Reynoso; director de guardia urbana Luis Alberto Galarce, el director General de Seguridad y Protección, Juan Rojas y la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado.

Los trabajos abarcaron cuatro esquemas con ocho puntos de control cada uno en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la zona céntrica donde se ubican bares y boliches. Se realizaron 62 actas de infracción a conductores que no poseían la documentación obligatoria, conductores de motos que no portaban el casco y a choferes que dieron positivo al test de alcoholemia.

El total de vehículos secuestrados fue de 23.Guardia UrbanaPor otro lado, las y los agentes de la Guardia Urbana Municipal este fin de semana llevaron adelante tareas de prevención y acompañamiento en zonas donde se detectó mayor concurrencia de vecinos y vecinas debido al buen clima.El cuerpo de agentes uniformados no armados de la Secretaría de Gobierno priorizó la presencia de en plazas públicas, parques y la costanera local, con patrullajes en moto, bicicletas y recorridos a pie.

Entre otras cosas, se detectó la presencia de menores practicando kayak en la laguna María la Gorda y se solicitó el cese de esa actividad por estar terminantemente prohibida.