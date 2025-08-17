Río Gallegos: Más de 1000 artistas se suben al escenario del 4° Encuentro Provincial de Danzas Folklóricas

Comenzó ayer este gran evento que es organizado por la Municipalidad de Río Gallegos y reúne a bailarines de toda la Provincia. En la primera jornada hubo un certamen que premió las mejores presentaciones de cada categoría con 400 mil pesos. También se eligió a la riogalleguense Adriana Oporto como “Paisana Provincial”. La actividad continúa el domingo con seminarios y presentaciones artísticas.

Desde temprano, el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha se colmó de vecinos y vecinas que se acercaron para participar del 4° Encuentro Provincial de Danzas Folklóricas, evento que es organizado por la Municipalidad de Río Gallegos a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Cabe destacar que esta actividad cuenta con la participación de más de 1000 artistas de toda la provincia, fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Río Gallegos y de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.



El acto de apertura oficial se realizó en horas de la noche, con la participación de la Secretaria Municipal Mónica Gutiérrez, el Diputado por Pueblo Eloy Echazú y todo el equipo de trabajo que durante meses estuvo abocado a la organización de este gran evento. En tanto, la artista local Selene Valdéz hizo la apertura artística del evento.

Este domingo la actividad continúa hoy desde las 11 de la mañana con distintos seminarios y luego, a las 16:00 horas, comenzarán las presentaciones artísticas. Todo el evento se desarrolla en el Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha (Eva Perón y Pasaje Miranda), con entrada libre y gratuita.

Delegaciones

Participaron de esta edición los siguientes grupos y escuelas de danzas: Uenon Aoken de Puerto San Julián; Raíces Festivaleras de Pico Truncado; Makenke Aike, Ecos del Sur, Ruca Paine, El Molle, y Suyai, de Piedra Buena; La Sureña y El Coirón de Gobernador Gregores; La Cuenca y Pilmaiquen de Río Turbio Malambo. También llegaron desde Puerto Santa Cruz el Grupo Renacer, El Gualicho y la Escuela de Romina Cárdenas; de El Calafate La Gauchada y Raíces de Hielo; y de Río Gallegos el Ballet Municipal El Nuevo Molle, Ayly Sumaj, Malon del Sur, La Trinchera, Pasión Folklorica, Josen Aiken, Ángeles Especiales, Keoken, Rancho Argentino, La Petrona de Santos Vega, Escuela de Malambo Santos Vega, Talisman, Estudio de Danzas Marcela Rivero, Amankai, Kimen Nahuen, APPADI, La Querencia, Escuela Provincial de Danzas, Kenk Atamishqui y el Ballet Kuyen.

Certamen “La Huella”

Durante la tarde del sábado se desarrolló el Certamen “La Huella”, que premió con 400 mil pesos a los 1° puestos de las categorías Juvenil, Adultos y Añoranza. La elección de los ganadores estuvo a cargo del jurado compuesto por la Licenciada Silvina Lafalce, la Licenciada Ilse Espinoza y la Paisana Nacional Perla Flores.

Ganadores

Categoría Juvenil: Aragón y Oporto

Categoría Adultos: Escalante y Mena

Categoría Añoranza: Coronel y Alarcón

También la riogalleguense Adriana Oporto fue elegida como Paisana Provincial.