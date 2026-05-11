Río Gallegos: Martín Cortés fue reelecto con amplia ventaja y continuará al frente de la Liga de los Barrios

La Lista Azul se impuso con 146 votos frente a 61 de la oposición en la AIFB de Río Gallegos. La elección ratificó el respaldo de los clubes a la actual gestión y la continuidad de un proceso de fortalecimiento institucional.

La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) de Río Gallegos celebró este domingo una nueva jornada electoral en la que la Lista Azul “Clubes Unidos”, encabezada por Martín Cortés, logró una contundente victoria que le permitirá continuar al frente de la institución. La nómina se impuso con 146 votos frente a los 61 obtenidos por la Lista Celeste y Blanca “Renovación”, liderada por Delfina Oyarzo.

La elección se desarrolló con normalidad en la sede ubicada en el barrio Belgrano y contó con la participación de más de 200 afiliados. El resultado reflejó el respaldo de los clubes a una gestión que, en los últimos años, avanzó en la reorganización administrativa, el orden de la competencia y el fortalecimiento del funcionamiento institucional de la liga.

La reelección de Cortés se da en un contexto de consolidación institucional, tras un proceso de normalización que permitió recuperar previsibilidad en la actividad. En ese marco, desde la conducción destacaron el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz y el respaldo del gobernador Claudio Vidal, en una etapa en la que se impulsaron obras de infraestructura y la incorporación de equipamiento para mejorar las condiciones deportivas y sociales.

Las mejoras edilicias y el fortalecimiento de la entidad apuntan a consolidar no solo el desarrollo deportivo, sino también el rol social que cumple el fútbol barrial como espacio de integración, contención e identidad para cientos de familias de Río Gallegos.

La nueva comisión directiva estará integrada por Raúl Agüero como vicepresidente, Marcela Rodríguez en la secretaría, Matías Díaz como prosecretario y Claudia Quinchaman en la tesorería, junto a otros dirigentes vinculados históricamente a la actividad.

Con el proceso electoral finalizado, la Liga de los Barrios se enfocará en continuar con las obras de infraestructura, fortalecer a los clubes y garantizar el desarrollo de los torneos que convocan cada fin de semana a la comunidad.