Río Gallegos: La Noche de las Ferias tuvo un comienzo multitudinario en el Boxing Club

En las instalaciones del Polideportivo del Atlético Boxing Club, este domingo inició la tercera edición de La Noche de las Ferias, que núcleo a Espacio Urbano y al Mercado del Atlántico de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria del Municipio. La actividad tiene una gran convocatoria de público que ve la oportunidad de adquirir productos únicos y de excelente calidad. También se sumaron revendedores y gastronómicos, ampliando la variedad.

Las puertas del polideportivo abrieron desde las primeras horas de la tarde y la jornada se extendió hasta la medianoche, continuando mañana lunes.

Al respecto, Gala, una de las organizadoras de Espacio Urbano, describió el entusiasmo con el que comenzó esta edición especial. “Acá estamos con el primer día de la Noche de las Ferias. Es la última edición del año. Estamos súper contentas y agradecidas a la Secretaría de Producción y a la Municipalidad por este acompañamiento que siempre nos dan y lo que significa apostar a este tipo de iniciativas que suman al emprendedurismo local”, expresó.

La propuesta fue variada y pensada “para cerrar el año a lo grande”: shows en vivo —entre ellos, la presentación Herederas, un grupo acústico y The Rockets—, puestos gastronómicos, artesanos, productores, revendedores y un stand de glitter ubicado en el hall de ingreso.

“Hay un montón de gente, un montón de propuestas y estamos súper contentas. Invitamos a toda la comunidad a acercarse hoy hasta las 12 de la noche y mañana de 16 a 20 horas”, agregó Gala.

Acompañamiento municipal y balance del año

Desde la Secretaría de Producción, Comercio e Industria también destacaron el alcance de la feria y el trabajo conjunto con los emprendedores locales. Araceli Matus, referente del área municipal, detalló que la actividad remarcó la importancia del espacio para la economía de los participantes.

“Sabemos que esto es algo importante para los emprendedores porque es un ingreso que pueden llevarse a sus casas. Sabemos que no hay fuentes de trabajo y este tipo de alternativas ofrecen una salida a esa problemática. La verdad que esta primera jornada del evento fue un éxito”, afirmó.

La funcionaria también destacó el trabajo de los equipos municipales presentes: sonido, prensa, limpieza y protección civil. “Esta es una segunda edición de la Noche de las Ferias, por lo que es necesario agradecer también al Intendente Pablo Grasso y a la secretaria Moira Lanesan Sancho, que nos pudieron brindar las oportunidades y abrir las puertas para que se pueda realizar este evento y que podamos acompañar a Espacio Urbano una vez más”, señaló.