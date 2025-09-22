Río Gallegos: La comunidad disfrutó de la jornada “Palpitando la Primavera” en el CIC Nuestra Señora de Fátima

Este sábado por la tarde, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Nuestra Señora de Fátima fue escenario de la propuesta “Palpitando la Primavera”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con el propósito de promover espacios de encuentro, recreación e integración para las familias de los barrios.

La actividad incluyó presentaciones artísticas, juegos recreativos, stands informativos, actividades para niños y niñas, exposición de emprendedores locales y espacios de difusión institucional, con una gran participación de vecinas y vecinos. Se presentaron la murga Pasión Carnavalera, Iluminando el Carnaval, el Grupo de Baile DSH, el Estudio FAM Project, AEDA “El Beiby”, el dúo A Puro Cuartetazo y la murga Gualicho Carnavalero, quienes ofrecieron espectáculos que acompañaron el espíritu primaveral con música y color.



Desde distintos organismos provinciales acompañaron Vialidad Provincial con su circuito móvil, la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, la Superintendencia de Bomberos, la Subsecretaría de Salud Mental Integral del Ministerio de Salud y Ambiente, el espacio de Adultos Mayores Recuerdos Compartidos, junto a propuestas recreativas a cargo de referentes locales y la colaboración de aspirantes de la Escuela de Policía. A ello se sumó la presencia de emprendedores de la localidad, quienes presentaron producciones en los rubros artesanías, decoración, recuerdos y objetos reciclados, fortaleciendo la visibilización y promoción de la economía social.



La jornada fue acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda; la secretaria de Estado de Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras; el subsecretario de Deportes, Hugo Cortés; junto a integrantes del gabinete de la cartera de desarrollo provincial.



En este marco, la ministra Cárdenas destacó el rol de los CIC como espacios de cercanía con la comunidad: “Estos eventos forman parte de la tarea permanente que realizan nuestros Centros Integradores Comunitarios, generando instancias de recreación y participación que se suman al trabajo diario en materia de acompañamiento y protección de derechos. El compromiso de nuestro Gobierno es continuar impulsando propuestas que fortalezcan y promuevan la integración comunitaria en toda la provincia”.



De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su compromiso con la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso a espacios de encuentro y recreación, fortaleciendo el desarrollo social y comunitario en cada localidad.