Río Gallegos: la Casa de la Juventud llevó sus actividades a la Plaza San Martín con la jornada “La Juven se Mueve”

Este viernes, la Plaza San Martín fue escenario de “La Juven se Mueve”, propuesta organizada por el personal de la Casa de la Juventud, con el objetivo de acercar a la comunidad parte de las actividades que se desarrollan diariamente en ese espacio municipal destinado a jóvenes de la ciudad.

La iniciativa ofreció una variada agenda cultural y artística que incluyó gráfica, taller de guitarra, folklore, danzas urbanas, rap y batallas de freestyle, mostrando el trabajo que se realiza cotidianamente con las y los jóvenes. Algunas disciplinas, como batería y canto, continuaron desarrollándose en sus espacios habituales debido a cuestiones logísticas, mientras que el resto de los talleres se trasladaron a la plaza para compartirlos con los vecinos y vecinas.

El responsable de la Casa de la Juventud, Cristian Ramos, explicó que la jornada busca “traer a la plaza un poco de lo que hacemos todos los días en la Casa, para que el vecino pueda verlo”. En ese sentido, subrayó la importancia de visibilizar el acompañamiento y la contención que se brinda a los jóvenes a través de distintas expresiones artísticas y culturales. Las actividades se extendieron durante gran parte de la tarde, aprovechando el buen clima y el ánimo de la gente. “Hay que aprovechar los días lindos, cuando la gente está más contenta, para salir al espacio público y utilizar los recursos que tenemos”, destacó Ramos.

Además, el objetivo es convocar a más jóvenes a que se acerquen y conozcan las propuestas de la Casa de la Juventud. “La idea es que vean lo que se hace, que algo les llame la atención y se acerquen a la Casa”, señaló. Finalmente, el funcionario adelantó que este tipo de intervenciones tendrán continuidad, especialmente durante la temporada de verano. “Queremos trabajar mucho con actividades en distintos sectores de la ciudad, no solo en la plaza o en la Casa, sino también en los barrios, articulando con otras áreas y generando distintas propuestas para los pibes”, concluyó.