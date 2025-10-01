Río Gallegos: La Biblioteca Municipal “Sofía Vicic de Cepernic” celebró su 31º aniversario con un emotivo acto

La ceremonia, que reunió a autoridades municipales, referentes culturales y público en general, se realizó en las instalaciones de la institución. Se vivió una jornada cargada de historia, memoria y reconocimiento al rol fundamental que la biblioteca desempeña como promotora de la lectura y la cultura en Río Gallegos desde su fundación en 1994.



El evento se inició con una presentación artística a cargo de la Escuela de Danzas del Centro Cultural Orkeke, dirigida por la profesora Susana Moyano, que dio el marco festivo a la apertura.

Posteriormente, se realizó el descubrimiento de una placa alusiva al 31º aniversario, gesto que simbolizó la continuidad y vigencia de este espacio cultural.



Entre las autoridades presentes se destacaron el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu; el director de Gestión Cultural, Maximiliano Pisani, y la jefa de la Biblioteca, Tamara Zúñiga, quienes compartieron con vecinos y vecinas este significativo encuentro.



En el marco de las palabras alusivas, las autoridades resaltaron la importancia de la biblioteca como un punto de encuentro entre generaciones, saberes y culturas, y se reconoció la labor incansable de su personal en mantener vivas las puertas de este espacio a lo largo de los años.



En ese sentido, Zúñiga señaló que el aniversario “representa 31 años trabajando para la comunidad educativa, acompañando a los vecinos y fomentando la lectura. El personal lleva más de 20 años trabajando acá, lo cual es muy satisfactorio porque han visto crecer este proyecto y lo sienten propio”.



También en ese sentido se manifestó el jefe de Gabinete, Diego Robles, quien resaltó sobre todo el trabajo incansable del personal que cada día se esfuerza con sentido solidario y en pos de la comunidad. Robles y Kamu recibieron como presente el libro “Centenario de Río Gallegos”, del autor Juan Bautista Baillenou.

La celebración culminó con la presentación de la cantante Selene Valdez, que con su voz dio un cierre artístico y emotivo al encuentro. Para cerrar, los presentes compartieron un ágape como broche de oro de la jornada.