Río Gallegos impulsa el desarrollo deportivo con nuevas obras y un colectivo 0 km

El Municipio anunció la adquisición de un nuevo vehículo para el traslado de deportistas, la ampliación de espacios deportivos y la próxima edición de la Copa Ciudad, que convocará a más de 10 mil participantes.

El Municipio de Río Gallegos reafirmó su compromiso con el deporte local a través de una serie de acciones destinadas a fortalecer la infraestructura y acompañar a los clubes, deportistas y familias que participan de las distintas actividades deportivas en la ciudad.

Entre los anuncios realizados, se destaca la incorporación de un colectivo 0 km que permitirá mejorar el traslado de delegaciones y atletas que representan a la capital provincial en competencias regionales y provinciales.

Además, se confirmó la ampliación del gimnasio “Verón”, la construcción de un nuevo gimnasio en el barrio Municipal y la reforma integral del albergue deportivo del Juan Bautista Rocha, obras que buscan potenciar la práctica deportiva y ofrecer mejores condiciones a la comunidad.

En este contexto, también se presentó la próxima edición de la Copa Ciudad, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local, que contará con la participación de más de 10 mil deportistas en distintas disciplinas.

Desde la Municipalidad destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de apoyo al deporte y a la juventud.