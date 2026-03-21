Río Gallegos: identificaron a dos personas con medidas judiciales durante un control policial

El procedimiento se realizó en la vía pública durante recorridas preventivas. Intervino personal de la Comisaría Primera.

Durante la tarde del viernes 19 de marzo, efectivos de la División Comisaría Primera de Río Gallegos intervinieron en un procedimiento realizado en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Errázuriz.

El operativo se dio en el marco de recorridas preventivas, cuando el personal policial detectó a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al momento de identificar a los presentes, los uniformados constataron que dos de ellos contaban con medidas judiciales vigentes, por lo que se dio intervención inmediata a las autoridades correspondientes.

Tras la consulta con la Justicia, se dispusieron las actuaciones pertinentes en función de la situación de cada uno de los involucrados.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y forma parte de los controles que se realizan de manera permanente para reforzar la seguridad en la ciudad.