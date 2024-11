Río Gallegos fue destacada en el Foro para Emprendedores que organizó la CAME

El intendente Pablo Grasso participó del Foro para Emprendedores y Pymes “Desafíos y oportunidades para construir un ambiente favorable de negocios”, que se realizó en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires. Durante esta actividad, se hizo mención a la Escuela Universitaria de Oficios y Emprendimientos inaugurada hace pocos días en la ciudad.

El Foro para Emprendedores se realizó el miércoles y fue organizado por la CAME, el Ministerio de Economía de la Nación y el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas del Estado de Paraná (SEBRAE-PR) y contó con la participación de disertantes del sector público y privado de todo el país, en los ejes “Escucha activa”, “Diálogo público-privado”, y “Construcción colectiva”.

El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, fue uno de los jefes comunales invitados a este evento, que además fue una oportunidad para reforzar vínculos con funcionarios y empresarios que puedan generar acciones benéficas para la ciudad. Cabe destacar que Grasso fue el único intendente de Santa Cruz en estar presente, y lo hizo junto a la Secretaria de Producción, Comercio e Industria Moira Lanesán Sancho. También estuvo el secretario gremial de CAME por Santa Cruz, Guillermo Polke.

Durante toda la jornada, referentes del sector público y privado compartieron experiencias sobre buenas prácticas para fomentar el emprendedurismo y acompañar a las empresas en su camino de transformación hacia la competitividad. En este sentido, cabe destacar que en la ceremonia de apertura del evento se nombró a Río Gallegos, que tiene una sede de la Escuela de Negocios de CAME dentro de la Escuela Universitaria de Oficios y Emprendimientos inaugurada hace pocos días por iniciativa del Intendente Pablo Grasso y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).