Río Gallegos: Éxito total en la segunda jornada de La Noche de las Ferias en el Boxing Club

Con récord de público y más de 140 expositores, culminó el lunes la nueva edición de La Noche de las Ferias, organizada por Espacio Urbano con el apoyo del Municipio, que sumó el Mercado del Atlántico en el Polideportivo del Boxing Club. Fueron dos jornadas consecutivas que consolidaron a la propuesta como uno de los eventos de emprendedurismo más convocantes antes del fin de año en la ciudad.



Durante domingo y lunes miles de vecinos recorrieron los stands gastronómicos, artesanales y de emprendedores locales, además de disfrutar de propuestas artísticas y una amplia variedad de productos. La feria se extendió desde la tarde hasta la medianoche, generando un movimiento constante dentro y fuera del predio.



El éxito de ambas jornadas reafirmó la importancia de estos espacios para el impulso de la economía local y el encuentro de la comunidad con sus productores y artesanos. Con esta edición, La Noche de las Ferias cerró el año con una participación histórica y un acompañamiento masivo del público.