Río Gallegos: Estudiantes del nivel secundario presentaron sus propuestas innovadoras en el Segundo Foro Intercolegial

La iniciativa, que contó con gran participación estudiantil, se desarrolló en las instalaciones del Colegio Provincial de Educación Secundario Nº 23 de Río Gallegos.

El Segundo Foro Intercolegial “De la Idea a la Acción: Creá tu Plan de Negocio” es un espacio de encuentro y aprendizaje que fortalece el espíritu emprendedor en los estudiantes de nivel secundario.

En esta oportunidad, la organizadora de esta actividad, la profesora del CPES N° 11, Lic. Lorena Mansilla manifestó que esta instancia de trabajo forma parte de un ciclo de encuentros iniciado el 2 de julio, en el Colegio Secundario Nº 11, con el Primer Foro denominado “Conociéndonos para Emprender”, el cual permitió abrir el camino hacia el intercambio de ideas y la motivación para desarrollar proyectos propios.

Asimismo, señaló que, en esta segunda edición, los estudiantes trabajaron en la generación de propuestas innovadoras, compartieron experiencias y profundizaron en la importancia de transformar las ideas en proyectos concretos, incorporando conceptos vinculados al emprendedurismo.

En este sentido, la Lic. Mansilla destacó que este proyecto es impulsado por el equipo docente de la orientación en Economía y Administración, que trabaja de manera conjunta en distintos establecimientos educativos de la ciudad de Río Gallegos. “El objetivo principal es fomentar y dar visibilidad a esta orientación en todos los colegios secundarios, fortaleciendo el perfil formativo de los jóvenes y generando espacios que vinculen la educación con el mundo del trabajo y la innovación”, remarcó.

El foro contó con la participación de instituciones educativas de la ciudad y con el acompañamiento de un equipo docente integrado por Vanesa Caballero, Soledad Medina, Luciano Gauna, Norma López, Tamara Garin, Estela Carbajal, Carlos Medina y Lorena Mansilla, quienes contribuyeron al desarrollo de las actividades.

Finalmente, la licenciada agregó que el ciclo de foros culminará con una Muestra General de Estudiantes Emprendedores, abierta a toda la comunidad educativa y a las familias, cuya fecha será informada próximamente.