Río Gallegos: Estudiantes del Industrial N°4 trasladaron alrededor de una tonelada de material reciclable al Vaciadero

Municipal Alumnos del Industrial N° 4 de Río Gallegos, pertenecientes a la orientación Electromecánica, concretaron este viernes por la tarde un importante traslado de cerca de una tonelada de material reciclable en el marco del programa municipal “Reciclá y Viajá”, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente y acompaña a estudiantes secundarios en la financiación de su viaje de egresados.

Para llevar adelante la carga, personal de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Río Gallegos se acercó hasta el domicilio de uno de los alumnos, desde donde se retiró el material recolectado durante semanas de trabajo conjunto entre estudiantes y familias. Posteriormente, los residuos reciclables fueron trasladados al Vaciadero Municipal, donde se realizó el proceso de descarga y pesaje correspondiente.

Joaco, estudiante de cuarto año del Industrial 4, destacó el intenso esfuerzo que implicó la recolección. “Estuvimos a full. Nuestras familias nos ayudaron un montón, sobre todo cuando no pudimos estar algunos días por un viaje del curso. Apenas volvimos, nos pusimos de lleno a trabajar”, señaló. El joven explicó que el objetivo es alcanzar una cantidad significativa de kilos para competir con otras escuelas. “Para estar cerca de los primeros lugares hay que juntar bastante. Sabemos que otros colegios también reúnen mucho material, pero creemos que estamos bien”, expresó.

Por su parte, Daniel Rodríguez, cuya familia hizo las veces de anfitriona prestando un espacio de la casa, remarcó el carácter colectivo de la iniciativa. “Participamos todos. Nos juntábamos para salir a juntar material y después en casa lo ordenábamos, separábamos y aplastábamos. Fue un trabajo en equipo”, sostuvo. Además, valoró el impacto positivo del concurso. “Está bueno porque nos permite ayudar al medio ambiente y, al mismo tiempo, solventar gastos del viaje de egresados. Incluso el material que reciclamos nos lo pagan, más allá de si quedamos o no entre los primeros puestos”, explicó.

Finalmente, los estudiantes resaltaron el acompañamiento familiar, clave para sostener el ritmo de trabajo. “Hubo días en los que nos quedamos hasta la madrugada ordenando todo. Sin la ayuda de nuestras familias no hubiera sido posible”, coincidieron. Si bien el programa “Reciclá y Viajá” entró en su etapa final, aún continúa desarrollándose con la participación de distintas instituciones educativas de la ciudad, promoviendo prácticas sustentables y el compromiso ambiental de las juventudes.