Río Gallegos: Este sábado el CIC Fátima celebra la primavera con la comunidad

En el marco de las celebraciones por la llegada de la primavera, este sábado 20 de septiembre, de 14:30 a 18:30, se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Fátima, ubicado en Santa Fe y Jofré de Loaiza, una jornada comunitaria destinada a las familias de la ciudad de Río Gallegos.

La propuesta contará con una amplia agenda artística y recreativa. Se presentarán en el escenario el grupo DSH, las murgas “Pasión Carnavalera”, “Iluminando el Carnaval” y “Gualicho Carnavalero”, además del estudio “FAM Project” y un cierre musical con el dúo “A puro cuartetazo”.

Las familias podrán disfrutar de espacios de recreación, pensados especialmente para las infancias, con juegos, un rincón para niñas y niños, castillo inflable, maquillaje artístico, meriendas y sorpresas. También, se instalará un circuito vial para promover hábitos de seguridad, invitando a los más pequeños a participar con sus bicicletas.

El encuentro contará con la presencia de distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Superintendencia de Bomberos; Vialidad Provincial; el Ministerio de Salud y Ambiente, con controles, vacunación y salud bucal; la Subsecretaría de Salud Mental Integral; la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación; y el Espacio de Adultos Mayores “Recuerdos Compartidos”.

Se trata de una actividad abierta a toda la comunidad que busca generar un espacio de encuentro, disfrute y participación, reafirmando el compromiso del Estado provincial de impulsar propuestas que fortalezcan la integración social y el bienestar de las familias.

