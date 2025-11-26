Río Gallegos: Este jueves se realiza la 1° Jornada de las Infancias “Cuidar con conciencia” en el Concejo Deliberante

Este jueves 27 de noviembre se llevará adelante la 1° Jornada de las Infancias “Cuidar con conciencia”, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Gallegos junto con los Consejos Consultivos, orientada a brindar herramientas a quienes acompañan a niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Las actividades se realizarán en el auditorio del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en Lisandro de la Torre 556, con inscripción previa a través de formulario online.

Celeste Argumosa, una de las organizadoras, explicó que la iniciativa surge desde la experiencia personal y la necesidad de fortalecer el acompañamiento social a las infancias.

“La actividad se realiza por experiencias personales, teniendo en cuenta que faltan de herramientas a nivel social para aquellos cuidadores y educadores que trabajan constantemente con niños y adolescentes”.

La jornada está dirigida a personas mayores de 18 años que cuiden, trabajen o convivan con niñas, niños y adolescentes. Contará con dos bloques de formación, con temáticas transversales que abordan realidades actuales vinculadas al crecimiento, la salud y los derechos de las infancias.

Argumosa señaló que la propuesta fue pensada poniéndose del lado de madres, padres y referentes afectivos que buscan herramientas para acompañar a las nuevas generaciones.

El evento fue articulado con la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Consultivos y la Prosecretaría del Concejo Deliberante, y fue presentado en la mesa del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencias (Co.Mu.N.A.), que acompañó la iniciativa.

“Lo pensamos desde el marco educativo y todos los integrantes estuvieron de acuerdo. Habrá profesionales que van a disertar en los temas”, destacó la organizadora.

Cronograma:

9:30 a 11 horas: Infancias diversas y trans

11 a 12:30 horas: Salud mental en las infancias

14 a 15:30 horas: Perspectiva de derechos en las infancias

15:30 a 17 horas: Infancia y discapacidad