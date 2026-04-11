Río Gallegos: Este jueves se presentará el Plan Invernal 2026

La Municipalidad de Río Gallegos continúa fortaleciendo su política de prevención y respuesta ante las condiciones climáticas adversas. Por ello este jueves realizará la presentación oficial del Plan Invernal 2026, coordinado junto a organismos e instituciones con base en la ciudad.

Hoy se llevó adelante una reunión de trabajo encabezada por secretarios y secretarias municipales, junto a directores y jefes de distintas áreas operativas del Municipio. También participaron integrantes de Protección Civil de la Provincia de Santa Cruz, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, de Cruz Roja, y de distintos organismos del Estado.Durante el encuentro se delinearon las estrategias de intervención que se implementarán durante la temporada invernal, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad ante eventuales contingencias climáticas.

El Municipio informó que ya se encuentra avanzado el acopio de insumos esenciales, como sal para el tratamiento de calles, leña destinada a familias que lo necesiten y también se coordinó la disponibilidad de albergues preparados para situaciones de emergencia. Asimismo, se establecieron protocolos de actuación conjunta para optimizar la respuesta ante posibles evacuaciones y emergencias.Desde la gestión del intendente Pablo Grasso se reafirma el compromiso de seguir trabajando de manera planificada, anticipándose a las necesidades de los vecinos y vecinas, y fortaleciendo la presencia del Estado en cada barrio de la ciudad.

El Plan Invernal 2026 será presentado oficialmente este martes, consolidando una política pública basada en la previsión, la organización y el trabajo conjunto para cuidar a cada riogalleguense durante los meses más exigentes del año.