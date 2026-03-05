Río Gallegos en la mirada de la revista “Lugares”

La ciudad de Río Gallegos es protagonista de una producción especial de la revista Lugares, una de las publicaciones de viajes más reconocidas del país.

La periodista Ana Van Gelderen (La Nación) y la fotógrafa Carolina Castagnola recorren distintos puntos de la ciudad y la región para mostrar su identidad, paisajes, historia y gastronomía. Entre los lugares visitados se destacan Punta Loyola, Laguna Azul, la Zona Franca de Río Gallegos y Cabo Vírgenes.

La producción busca poner en valor los paisajes, la cultura y los sabores patagónicos, reforzando el posicionamiento de Río Gallegos como destino turístico a nivel nacional.