EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Río Gallegos en la mirada de la revista “Lugares”

Compartir

La ciudad de Río Gallegos es protagonista de una producción especial de la revista Lugares, una de las publicaciones de viajes más reconocidas del país.

La periodista Ana Van Gelderen (La Nación) y la fotógrafa Carolina Castagnola recorren distintos puntos de la ciudad y la región para mostrar su identidad, paisajes, historia y gastronomía. Entre los lugares visitados se destacan Punta Loyola, Laguna Azul, la Zona Franca de Río Gallegos y Cabo Vírgenes.

La producción busca poner en valor los paisajes, la cultura y los sabores patagónicos, reforzando el posicionamiento de Río Gallegos como destino turístico a nivel nacional.

Cárdenas: “Trabajar de manera federal con las localidades es lo que nos impulsa como Gobierno”

Cortijo: “Con esto vamos a solucionar el problema del agua y dar tranquilidad al pueblo de San Julián”

Se concretó la firma de un convenio de cooperación entre Desarrollo Social y Santa Cruz Puede SAU

También