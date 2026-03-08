Río Gallegos: En el Barrio San Benito se llevó a cabo operativo integral de limpieza y mantenimiento

La Municipalidad realizó un operativo integral con tareas de limpieza, mantenimiento de espacios públicos, mejoramiento de calles y retiro de residuos.

Las tareas fueron realizadas por cuadrillas municipales que trabajaron en labores de limpieza general, mantenimiento de espacios públicos, mejoramiento de calles y retiro de residuos, acciones que forman parte de un plan de intervención territorial que se desarrolla de manera periódica en los distintos barrios.

Durante la jornada también se realizaron trabajos de ordenamiento de sectores comunes, limpieza de veredas y espacios verdes, además de la recolección de residuos acumulados, contribuyendo a mejorar las condiciones de higiene y el aspecto urbano de las zonas intervenidas.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos permiten dar respuestas directas a las demandas de los vecinos, reforzando la presencia del Estado en el territorio y promoviendo una ciudad más ordenada, limpia y con mejores servicios.

Las cuadrillas de la comuna trabajan para dar respuestas concretas a los vecinos y vecinas y seguir construyendo una ciudad más ordenada y con más servicios.

