Río Gallegos: El Tano Figaro, Luca Garnica y Tupac, referentes con trayectoria internacional en el Gallegos Barber

Río Gallegos fue sede este fin de semana del evento Gallegos Barber, un encuentro que reunió a más de 60 barberos y barberos en formación en el Club Boca.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Niñez, a través del Área de Promoción de Derechos, con el objetivo de promover la capacitación gratuita y la proyección laboral para jóvenes de la ciudad.



El evento contó con la presencia de tres referentes nacionales del oficio: Lucas Garnica, Tupac, y el Tano Fígaro, reconocido como uno de los principales exponentes del oficio en Argentina.