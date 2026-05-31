Río Gallegos: El Municipio y referentes de siete barrios planifican una agenda conjunta de turismo social

La Municipalidad de Río Gallegos coordinó una serie de mesas de trabajo con el objetivo de diseñar una agenda conjunta que acerque recorridos, traslados y experiencias recreativas gratuitas a más familias de la capital provincial para consolidar el turismo social como un eje central de la gestión.

El armado de este programa se ejecuta de manera transversal entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Para dar inicio a este primer ciclo de planificación, las autoridades municipales mantuvieron un encuentro con referentes barriales de los sectores 22 de Septiembre, San Benito, Santa Cruz, Ayres Argentinos, Patagonia, Chimen Aike y Bicentenario.

Al respecto, la secretaria de Turismo, Mercedes Neil, argumentó que, ante el complejo escenario socioeconómico vigente, el Estado municipal debe asumir la responsabilidad de generar espacios esenciales de contención, recreación y disfrute para los núcleos familiares.

Para la funcionaria, la actividad turística no debe ser entendida como un privilegio, sino como una herramienta de transformación directa en la calidad de vida de la comunidad.

“Queremos que cada barrio pueda ser parte de la experiencia turística de Río Gallegos, construyendo identidad, participación y oportunidades para todos”, enfatizó Neil en el cierre de la jornada.