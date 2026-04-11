Río Gallegos: el Municipio intensifica operativos de limpieza y concientización en el barrio El Puerto

Las tareas incluyeron retiro de residuos, ordenamiento urbano y trabajo territorial con vecinos. Anuncian que continuarán en otros sectores de la ciudad.

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante un nuevo operativo integral de limpieza, ordenamiento y concientización en el barrio El Puerto, en el marco de un plan sostenido que se viene replicando en distintos sectores de la ciudad.

Las tareas incluyeron limpieza general, retiro de residuos voluminosos y chatarra, despeje de cordones y un abordaje territorial que combinó el trabajo de maquinaria municipal con el diálogo directo con los vecinos.

Desde la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial informaron que, una vez finalizada esta etapa, se avanzará con trabajos de pintura de cordones y señalización vial para mejorar la circulación en la zona.

En el lugar, la secretaria municipal Natalia Quiroz destacó que este tipo de operativos no solo apuntan al ordenamiento urbano, sino también a generar conciencia en la comunidad. “Además de limpiar, hablamos con los vecinos sobre la importancia de mantener cada frente en condiciones, usar correctamente los canastos de basura y separar los residuos”, explicó.

En ese sentido, remarcó que uno de los problemas frecuentes es la disposición incorrecta de residuos no domiciliarios. “El recolector levanta residuos domiciliarios. Para otros materiales, los vecinos deben comunicarse con el Municipio o trasladarlos al vaciadero municipal”, indicó.

El operativo contó con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas Espacios Verdes, Obras Viales, Saneamiento y la Agencia Ambiental, con eje en la correcta disposición de residuos y la promoción del reciclaje.

Además, el trabajo fue acompañado por el Centro Integrador Municipal N°1, que días previos recorrió el barrio informando a los vecinos sobre la intervención. En ese marco, la jefa del CENIN, Moira Miranda, destacó la respuesta de la comunidad: “Los vecinos colaboraron mucho sacando chatarra y residuos”, señaló.

Las tareas se concentraron en el sector comprendido entre las calles Balbín, Zapiola, Darwin y Mariano Moreno, y continuarán durante los próximos días.

Desde el Municipio adelantaron que estos operativos se seguirán replicando en otros barrios de Río Gallegos, con intervenciones sectorizadas que permitan sostener en el tiempo el orden y la limpieza urbana.