Río Gallegos: El Municipio anunció el llamado a licitación para la refacción del albergue del Rocha

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció esta tarde el llamado a licitación para la obra de refacción del sector albergue del gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha y las salas de karate, boxeo y musculación, oportunidad en la que resaltó el trabajo que la actual gestión comunal está realizando en obras de infraestructura de todo tipo con fondos peopios, y también en el área deportiva.

Durante el acto, realizado en el popular e histórico gimnasio ubicado en el barrio Jorge Newbery, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planificación y Obras Públicas, licenciada María Grasso; el director General de Deportes, Cristian Smart, y también por el diputado por Río Turbio, Carlos Godoy.

Asimismo, la ceremonia contó con la presencia de las autoridades del gabinete comunal, como también de diversos dirigentes deportivos de la Municipalidad.

A su tiempo, se aclaró que el llamado a licitación pública es por un presupuesto oficial de $1.082.773.317,96 y sobre la venta de pliegos se explicó que será a partir del próximo 12 de agosto, y la apertura de sobres tendrá lugar el 3 de septiembre a la hora 10, mismo día y horario en que vence la recepción de las ofertas.

Durante su alocución, Smart resaltó el trabajo que viene llevando adelante el intendente Grasso y señaló que “desde el minuto cero de tu gestión nos sorprendiste con acciones, y en este caso, para los que estamos en el deporte tener un albergue significa poder traer gente del interior para las actividades que se realizan, significa atender una demanda. Y es una respuesta a la necesidad que tiene el vecino y que la vamos a ver y no solo para el campo deportivo sino para el campo social. Esta obra creo que Río Gallegos te la va a agradecer y demuestra que estas siempre atento a lo que plantea los vecinos”, dijo.

También María Grasso hizo hincapié en los trabajos que el Municipio viene realizando con recursos propios en el afán de cubrir las demandas existentes, y destaco además estas acciones que “tienen como propósito hacer grande al deporte de la ciudad. Queremos que Río Gallegos siga creciendo a pesar de las circunstancias y el contexto que nos toca. Por eso, anunciar este tipo de obra en gimnasios con tanto arraigo en los barrios, es un compromiso muy grande donde sabemos que no podemos fallar”, resumió.

Finalmente, el intendente comenzó su alocución expresando que “no hay que enojarse” cuando, a pesar de las acciones y los trabajos que la Municipalidad viene llevando adelante, “la gente pide más”, ya que “cuando la gente exige mucho más, es porque nosotros podemos dar mucho más en cada una de las acciones que tenemos que tomar como estado Municipal, Provincial o Nacional”, dijo.

Luego mencionó la cantidad de obras y de trabajos que a lo largo de los últimos cinco años se vienen haciendo desde la Municipalidad, con recursos propios y mano de obra comunal. Y en ese sentido, no pasó por alto la cantidad de trabajos que se vienen realizando en el orden interno, es decir en las diversas secretarias y dependencias comunales.

Más adelante, destacó que “tenemos que seguir apuntando a una ciudad en crecimiento, vamos a seguir desarrollando una política deportiva”, enfatizó y seguidamente valoró “el sentido de pertenencia que brinda el deporte”.

Entre tanto, en el tramo final de su alocución, criticó la postura de ciertos políticos que de lo único que hablan en estos tiempos es de resignar recursos, de achicar el Estado y reducir las inversiones. En ese sentido, dijo categóricamente que “no hay que ajustar” y argumentó: “Porque parece que uno siempre tiene que ajustar, o que la política tiene que resignar”. “Estamos en este tiempo donde los políticos nacionales y provinciales, muchos de ellos, se pelean para dar malas noticias o para ver quién va a estar peor. No hay plata para poder invertir, pero sí para fugar. No hay plata, pero sí para poder pagarle a los poderosos o subsidiar a quienes ellos quieren, pero no para poder equipar o dar vuelta la rueda para que la economía pueda ser circular y de esta manera surjan más posibilidades para la concreción de obras”, cerró.