Río Gallegos: El médico traumatólogo Ariel Goldín atiende en el CAPS “Fernando Peliche”

En el marco del trabajo del Municipio para ampliar la atención médica el médico traumatólogo Ariel Goldín comenzó a atender en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Fernando Peliche”, en el marco de un trabajo articulado con la Municipalidad de Río Gallegos, a través del área de Salud Pública.

Se trata de una nueva etapa profesional para el especialista, quien recientemente se jubiló y, tras seis años de residencia en El Calafate, decidió retomar la atención en la ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera. “Yo estuve acá mucho tiempo, trabajé en el Hospital Regional. Durante la pandemia me fui a El Calafate, y ahora, ya jubilado, vuelvo a atender en el Peliche. Hay pacientes de siempre, y también sé que hay una necesidad importante, por eso vengo”, explicó Goldín.

El profesional detalló que actualmente está organizando la frecuencia de sus visitas, aunque adelantó que la demanda lo llevó a replantear su esquema inicial. “Pensé en venir dos veces por mes, pero me parece que voy a tener que hacerlo tres veces. Estoy tratando de venir una vez por semana, aunque todavía lo estoy ajustando”, indicó. En ese sentido, confirmó que regresará a la atención los días 21 y 22 de abril, tras un viaje previamente programado.

Respecto a los turnos, Goldín señaló que pueden solicitarse de manera directa a través de su contacto telefónico (2966-642007), preferentemente por WhatsApp, donde se organiza la agenda. Además, remarcó que los pacientes derivados desde el propio CAPS, especialmente aquellos sin cobertura social, serán atendidos sin costo. En tanto, la consulta particular tiene un valor de 40 mil pesos.

Con relación a la demanda insatisfecha en la especialidad, dijo: “Hay muchísima gente que no tiene acceso a turnos. Realmente faltan profesionales, sobre todo en la estructura estatal”, afirmó. Incluso, consideró que la situación podría haberse agravado en los últimos años: “Creo que está a la baja la atención, no sé si porque aumentó la demanda o porque hay menos oferta, pero lo cierto es que hay mucha gente buscando atención”.

En cuanto a las patologías más frecuentes, Goldín explicó que, en esta primera etapa, predominan las consultas diferidas, es decir, lesiones o dolencias que no fueron tratadas oportunamente. “Veo muchos problemas de crecimiento en chicos, dolores posturales, dolor lumbar, y también algunas enfermedades reumáticas que afectan el aparato locomotor”, detalló.

Si bien su especialidad tiene un fuerte componente quirúrgico, aclaró que el primer paso siempre es el diagnóstico: “Sin diagnóstico no se puede tratar nada”, concluyó.