Río Gallegos: El intendente Pablo Grasso inauguró el nuevo gimnasio municipal Juan Domingo Perón y destacó el cambio “drástico” en las políticas deportivas del Municipio

Este miércoles, el intendente Pablo Grasso inauguró el nuevo gimnasio municipal Juan Domingo Perón, que llega para fortalecer la infraestructura deportiva en los barrios y acompañar el crecimiento sostenido de Río Gallegos. Está ubicado en la manzana 255 del barrio Municipal y es un nuevo espacio recreativo, de esparcimiento, que tendrá usos deportivos, sociales y culturales.

Grasso estuvo acompañado por el gabinete del Municipio; el diputado Eloy Echazú; la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu; el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla; dirigentes; sindicalistas y vecinos y vecinas. Luego del corte de cinta y el descubrimiento de placas, se llevó a cabo el partido inaugural de Newcom entre los equipos Pioneros y Malvinas Argentinas.

Antes de dirigirse a los presentes, el intendente puso en funciones a Florencia Torres, que queda a cargo del nuevo gimnasio municipal. Recordó que Torres comenzó trabajando en las colonias y destacó la colaboración de los vecinos en los gimnasios.

“Había que hacer un cambio drástico en las políticas deportivas. Ahí lo veo a Héctor Alderete, primer secretario de Deportes de la Municipalidad que nos acompañó con su experiencia”, inició Grasso

“Acá -continuó- hay que poner en valor el esfuerzo que hacen los ciudadanos de Río Gallegos, aquellos que vieron pasar oportunidades. Y algunos quieren ajustar con los jubilados, en el deporte, con los salarios”.

El intendente le habló a quienes critican y “piensan que el Municipio despilfarra la plata”. “Quiero decirles que acá hay una parte de la plata que se despilfarra, en el Aniversario, que realizamos para mover la economía, hay otra, en la planta de asfalto hay otra, en las 800 cuadras asfaltadas también hay otra parte”, aseguró entre aplausos de los presentes, poniendo en valor la inversión en políticas públicas concretas.

A su vez, anunció que el próximo acto de entrega de viviendas, con fondos municipales, será en el nuevo gimnasio Juan Domingo Perón. “En todo lo que abandonó Nación y provincia, estaremos presentes demostrando que juntos seguiremos transformando esta ciudad, peleando por nuestros vecinos y trabajadores”, cerró el jefe comunal.

Antes, María Grasso, secretaria de Planificación y Obras Públicas, dijo que es un espacio “que refuerza todo lo que se viene haciendo en materia de obra pública en la Municipalidad de Río Gallegos en un momento complicado”.

“El intendente, en su segunda gestión, tenía que decidir en medio de panoramas negativos. El decidió seguir invirtiendo en políticas públicas, en este caso en deportes. Hoy, con fondos propios, estamos inaugurando un nuevo gimnasio municipal para generar más oportunidades y proponerles a los vecinos que nos sigan acompañando”, agregó la funcionaria.

Por su parte, Silvina Juárez, secretaria de Deportes del Municipio, remarcó que “este gimnasio se comenzó y se terminó sin ayuda de nadie. Sólo con organización y compromiso político del intendente Pablo Grasso”.

“Este gimnasio representa más oportunidades, más contención para los niños y niñas y seguiremos apostando al deporte”, finalizó Juárez.