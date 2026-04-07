Río Gallegos: El Gobierno entregará 50 terrenos a familias inscriptas en el Registro Único de Postulantes

En el marco de la política habitacional que impulsa el gobernador Claudio Vidal, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), llevará adelante la entrega de terrenos en los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre de la capital santacruceña. Dicha medida, busca dar respuesta a la demanda habitacional y promover un crecimiento urbano ordenado.

El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), llevará adelante la entrega de 50 terrenos en la ciudad de Río Gallegos, destinados a familias que se encuentran inscriptas en el Registro Único de Postulantes. La adjudicación se realizará en dos jornadas, siendo la primera entrega de 25 unidades parcelarias el día martes 7 de abril, mientras que la segunda tendrá lugar en los próximos días.

Sectores de expansión urbana

En este sentido, los lotes corresponden a los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre, considerados sectores estratégicos dentro del crecimiento urbano de la capital provincial. En estas zonas, el Estado viene desarrollando intervenciones planificadas para acompañar la expansión de la ciudad.

Prioridad a la antigüedad de inscripción

Desde el organismo, destacaron que los beneficiarios cuentan con una importante antigüedad dentro del registro con postulaciones que, en muchos casos, datan desde el año 2019 en adelante.

Este criterio refleja un proceso de adjudicación que prioriza la trayectoria y permanencia de las familias dentro del sistema, reconociendo la espera sostenida en el tiempo.

Infraestructura y condiciones para construir

Por su parte, la política habitacional impulsada por el IDUV contempla la generación de suelo urbano con servicios, priorizando sectores que ya cuentan con infraestructura básica, como energía eléctrica y gas, o donde estas redes se encuentran en ejecución.

De este modo, se busca garantizar condiciones reales para que las familias puedan iniciar la construcción de sus viviendas en el corto plazo.

Desarrollo urbano planificado

Finalmente, esta iniciativa no solo apunta a dar respuesta a la demanda habitacional, sino también a evitar la ocupación de terrenos sin servicios, promoviendo un crecimiento urbano ordenado y sostenible.

De este modo, se continúa avanzando en procesos de mejora y transparencia en la adjudicación, incorporando criterios técnicos y sociales que permitan asignar los terrenos a familias que se encuentren en condiciones concretas de construir en el corto plazo.