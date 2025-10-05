Río Gallegos: El CIC Jesús Misericordioso celebró la primavera junto a la comunidad

En el marco de las actividades que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en toda la provincia, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Jesús Misericordioso celebró este sábado una jornada especial para dar la bienvenida a la primavera, con una propuesta recreativa destinada a toda la familia. La misma fue organizada en conjunto entre el mencionado dispositivo y el CIC Eva Perón.

Con una temática inspirada en la era de los dinosaurios, el CIC fue ambientado con coloridos elementos alusivos que transformaron el espacio en un verdadero parque jurásico. Niños, niñas y adultos pudieron disfrutar de un domo jurásico, una experiencia interactiva que invitó a recorrer un entorno prehistórico lleno de sorpresas.

La tarde también estuvo colmada de música y baile, con la presentación de Las Muñecas de Giuli, el talento vocal de Kathy Salinas, quien además compartió un cuadro de danzas árabes, y la participación de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, que acompañó con distintas propuestas lúdicas y deportivas, como la palestra y juegos al aire libre. No faltó la tradicional merienda compartida, que reunió a las familias en un clima de alegría y comunidad.

En este contexto, la subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, destacó: “Continuamos con los festejos del Día de la Primavera, y en esta ocasión en el CIC Jesús Misericordioso. Tenemos actividades en la calle, un planetario, castillos inflables, juegos deportivos, la palestra, mucho entretenimiento, que a los chicos les gusta bastante. Como siempre, las puertas de nuestros CIC están abiertas para toda la familia”.

Asimismo, Contreras puso en valor el trabajo conjunto de los equipos de los CIC Jesús Misericordioso y Eva Perón, quienes trabajaron de manera ininterrumpida para ofrecer una jornada llena de diversión y participación. Finalmente, resaltó el acompañamiento permanente de la ministra Luisa Cárdenas, la Secretaria de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Cecilia Cortés, y de todas las áreas que integran la cartera social, en el desarrollo de estas actividades que fortalecen el vínculo con la comunidad.