Río Gallegos, distinguida en Puro Diseño: reconocimiento nacional al impulso emprendedor local

Río Gallegos fue distinguida en la 25ª edición de Puro Diseño, la feria más importante del país dedicada al diseño, el arte y la innovación, que se desarrolla en el predio de La Rural, en Buenos Aires. En esta edición aniversario, la capital de Santa Cruz se destacó como el único municipio reconocido, un logro que refleja el trabajo articulado entre el sector público y los emprendedores locales.

La distinción fue entregada por Matías Rosado, director de la feria, y firmada por Juan Astibia, director de Editorial Atlántida, medio nacional organizador del evento. El reconocimiento destacó el valor y la proyección del ecosistema emprendedor que impulsa el intendente Pablo Grasso junto a la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho.

“Fuimos el único municipio reconocido; solo se entregaron cuatro distinciones. Se premió a Jujuy y Santiago del Estero como provincias, y a nosotros como municipio, por el valor que se le da al emprendedor en la ciudad y a través de estos mercados”, explicó Gustavo Bórquez, director de Desarrollo Productivo.

Durante tres jornadas —del 10 al 12 de octubre— más de 30 emprendedores de Río Gallegos presentaron sus productos en el espacio Mercado del Atlántico, una propuesta que combina diseño, identidad y desarrollo regional. Desde piezas de arte y bienestar hasta objetos de uso cotidiano, cada creación refleja el talento y la creatividad de quienes día a día hacen crecer la producción local.

Este reconocimiento posiciona a Río Gallegos en una vidriera nacional e internacional, consolidando el compromiso del municipio con la promoción del trabajo santacruceño. La participación en Puro Diseño no solo visibiliza la calidad y diversidad de los productos locales, sino que reafirma una política sostenida por el intendente Pablo Grasso para potenciar el desarrollo productivo y acompañar a los emprendedores en su expansión hacia nuevos mercados.

Con identidad, esfuerzo y visión de futuro, Río Gallegos se lució en La Rural, dejando en alto el nombre de la Patagonia en el escenario más prestigioso del diseño argentino.

El intendente Pablo Grasso destacó la importancia de esta participación: “Río Gallegos tiene mucho para mostrar. Cada emprendedor que hoy está en Puro Diseño es el reflejo de una ciudad que crece, que apuesta al trabajo, a la creatividad y al desarrollo. Nos llena de orgullo verlos representar a nuestra comunidad con tanto compromiso y entusiasmo.”

Por su parte, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho, subrayó el acompañamiento permanente del municipio a los sectores productivos: “Ser parte de esta feria es un paso más en el fortalecimiento del emprendedurismo local. Queremos que nuestros diseñadores y productores tengan presencia en los grandes espacios del país, porque ahí también se construye desarrollo.”

Desde el stand del Mercado del Atlántico, el director de Desarrollo Productivo, Gustavo Borquez, valoró el resultado de las primeras jornadas: “La convocatoria superó todas las expectativas. Hubo gran afluencia de público y muy buenas ventas para nuestros emprendedores. Hoy comenzamos la segunda jornada con más entusiasmo y con la satisfacción de representar a Río Gallegos en un evento de esta magnitud.”

Con una propuesta que combina arte, diseño y producción local, Río Gallegos se posiciona una vez más como una ciudad que impulsa el talento y demuestra que crecer es posible.