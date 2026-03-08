Río Gallegos: detuvieron a un hombre que tenía pedido de captura

Un hombre fue detenido el miércoles 5 de marzo en la ciudad de Río Gallegos luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 19:30 por efectivos de la División Comisaría Primera, quienes se encontraban realizando tareas preventivas de patrullaje en la zona céntrica de la ciudad.

Durante el recorrido, los uniformados identificaron a un hombre que se encontraba en las inmediaciones de una vivienda deshabitada. Al consultar sus datos en los sistemas policiales, se verificó que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente dispuesto por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, en el marco de una causa judicial en trámite.

Ante esta situación, el hombre fue detenido de inmediato y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.