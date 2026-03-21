Río Gallegos: detuvieron a un hombre con pedido de captura durante un patrullaje

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera en la madrugada del sábado.

Durante la madrugada de este sábado 21 de marzo, efectivos de la División Comisaría Primera de Río Gallegos detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Banciella y Bernardino Rivadavia, en el marco de recorridas preventivas. Según informaron fuentes policiales, el individuo llamó la atención por su actitud evasiva al advertir la presencia del móvil.

Tras ser identificado y verificar sus datos en el sistema, se confirmó que registraba un requerimiento judicial activo, por lo que se dio inmediata intervención a la Justicia.

A partir de allí, se procedió conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.

Desde la fuerza indicaron que el operativo se desarrolló con normalidad y forma parte de los controles que se realizan de manera permanente para reforzar la seguridad en la ciudad.