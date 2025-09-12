Río Gallegos: detienen a un hombre con un arma de fuego y cocaína

El operativo policial permitió recuperar un vehículo, secuestrar un revólver con municiones y más de 11 gramos de cocaína. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

En el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego, personal de la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre en Río Gallegos y secuestró un revólver, municiones y envoltorios con cocaína.

Los hechos se remontan a los días 7 y 9 de septiembre, cuando un individuo, a bordo de un Renault Sandero, habría intimidado a varias personas utilizando un arma de fuego. El vehículo en cuestión pertenecía a una de las denunciantes, quien lo había dejado en reparación y reclamaba su devolución.

El pasado 11 de septiembre, alrededor de las 16:10 horas, el auto fue localizado en la calle Capitán Giachino al 200. Allí se procedió a la detención del sospechoso, que fue trasladado a la Comisaría Segunda. Posteriormente, por orden judicial, se realizaron allanamientos en su domicilio y en el vehículo, que quedó secuestrado.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron un revólver, cartuchos, vainas servidas y trece envoltorios con una sustancia blanquecina. Las pruebas realizadas por la División Narcocriminalidad confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso superior a 11 gramos.

En las diligencias también participó la División Gabinete Criminalístico. La causa continúa bajo investigación y quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal.