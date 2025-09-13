Río Gallegos: Desarrollo Social impulsa políticas de seguridad alimentaria con el inicio del taller Manos a la olla

El CIC Belén de Río Gallegos, comenzó este jueves el taller “Manos a la olla”, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, que busca promover hábitos de alimentación equilibrados, accesibles y prácticos.

En esta primera etapa, las jornadas se desarrollarán en los distintos CIC de la capital provincial, con clases a cargo de las licenciadas Mariana Gil y Mayra Loyola, quienes brindan a los participantes herramientas teóricas, información nutricional y recetarios basados en una alimentación saludable.

El subsecretario de Políticas Alimentarias, Lic. Alberto Martínez, explicó: “En este primer encuentro trabajamos con titulares que habitualmente asisten al CIC por programas o líneas de trabajo. Fue una muy buena convocatoria. La idea es estimular la alimentación saludable, combinando una parte teórica con la elaboración de recetas utilizando los alimentos que forman parte del módulo alimentario de emergencia”.

Asimismo, el funcionario remarcó que: “La alimentación es transversal a todas las etapas de la vida. Queremos dar herramientas positivas para mejorar los hábitos alimentarios y, con ello, la salud de las familias”.

En este sentido, anticipó que se proyecta ampliar la propuesta al público en general y extenderla también a localidades del interior provincial.

Finalmente, Martínez destacó el acompañamiento de la ministra Luisa Cárdenas, quien valoró el taller como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los santacruceños.

Próximos encuentros

-Jueves 18/09 – Anexo San Benito (Calle 34 y 17)

-Jueves 25/09 – CIC Carmen (Defensa 499)

-Jueves 02/10 – CIC Fátima (Santa Fe y Jofré de Loaiza)

Horario: 14:00 a 16:00

Las personas interesadas pueden acercarse a los CIC de la ciudad o inscribirse a través del siguiente enlace: https://acortar.link/iA4VmF