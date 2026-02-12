Río Gallegos: Desarrollo Social fortalece el trabajo articulado con merenderos de la ciudad

Autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con referentes de espacios comunitarios para avanzar en el acompañamiento institucional y optimizar los mecanismos administrativos vinculados al fortalecimiento alimentario.

Este miércoles, en la Sala de Situación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, se llevó adelante una reunión de trabajo con referentes de distintos merenderos de Río Gallegos, en el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Alimentarias, Lic. Alberto Martínez, y la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchamán, quienes dialogaron con los titulares de los espacios comunitarios sobre el trabajo que se viene desarrollando en territorio.

Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados al acompañamiento que brinda la cartera social provincial a los merenderos, y se profundizó en los procedimientos administrativos necesarios para garantizar transparencia, equidad y una adecuada distribución de los recursos destinados al fortalecimiento alimentario.

En este sentido, las autoridades destacaron el rol social en territorio de las distintas organizaciones participantes, que complementan el trabajo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración en el acompañamiento a las familias. Asimismo, se reafirmó el compromiso de los equipos técnicos del Ministerio para acompañar a las familias que requieran distintos tipos de abordaje, en línea con las políticas de gestión establecidas por la ministra Luisa Cárdenas.