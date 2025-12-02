Río Gallegos: Conmemoración del Día de la Soberanía en el gimnasio Lucho Fernández

La Municipalidad de Río Gallegos, a través del Departamento de Malvinas, realizó este domingo una actividad especial en el gimnasio municipal Lucho Fernández, en el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

La jornada —que había sido reprogramada debido a que no pudo concretarse el pasado 20 de noviembre— reunió a grupos de baile, veteranos de guerra, familiares, trabajadores del área, y también emprendedores locales, invitados en articulación con la Secretaría de Producción, Comercio e Industria.

Carlos Contreras, responsable del Departamento de Malvinas, explicó que el objetivo central fue mantener viva la memoria y reafirmar la causa: “Nosotros hacemos estas actividades para que no se desmalvinice. Estamos tratando de seguir con ese legado”, expresó.

Contreras destacó además el acompañamiento institucional: “Me acompaña la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, las hijas de veteranos de guerra que trabajan en el departamento, y el presidente del Centro Veterano de Guerra de Río Gallegos”, indicó.

En cuanto a las tareas que se desarrollan habitualmente, detalló: “En el departamento trabajamos con adultos mayores, que siempre compartimos con ellos para no olvidar las raíces. Y con el Centro Veterano de Guerra también trabajamos. Invitamos a gente que va a compartir con los ex combatientes”.

La actividad permitió también exponer el trabajo de emprendedores que se sumaron a la propuesta, fortaleciendo el vínculo comunitario y acompañando la visibilización permanente de la causa Malvinas.

Contreras agradeció la participación de todos los presentes y reafirmó el compromiso del área en seguir impulsando espacios que mantengan viva la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina.