Río Gallegos: Concluyó la 13ª edición del Festival de Aves Playeras con una jornada educativa para niños y vecinos

Ambiente Sur y el Municipio, a través de la Secretaría de Turismo Municipal realizaron este sábado el cierre del festival con un recorrido guiado por el estuario, el Centro de Interpretación Ambiental y el Planetario Municipal.

Durante noviembre se desarrollaron charlas, muestras, visitas escolares y actividades artísticas.La Asociación Ambiente Sur y la Municipalidad realizaron este sábado la actividad de cierre de la 13ª edición del Festival de Aves Playeras. Vecinos, vecinas y un grupo de niños del barrio San Benito participaron del recorrido coordinado por la Secretaría de Turismo, que incluyó el Centro de Interpretación Ambiental, el punto de observación con binocular fijo y el Planetario Municipal.

Vanina Ibáñez, referente de Ambiente Sur, explicó que el festival se desarrolla cada noviembre para visibilizar la llegada de aves migratorias que recorren miles de kilómetros desde el hemisferio norte.“Las aves son indicadoras de que tenemos un ambiente saludable, y celebramos su llegada al estuario porque nos enseñan que todo está interconectado”, señaló.

Ibáñez recordó que este año también se cumplieron 20 años del reconocimiento internacional del estuario como sitio de importancia para estas aves, un hito que se sumó a las actividades.

Un mes con charlas, muestras y visitas educativas

Durante todo noviembre, el festival incluyó charlas informativas, actividades artísticas, muestras en el Centro de Interpretación, en el jardin del Viento, en el Secundario Nº 25 y encuentros en la Universidad.

“Estamos muy contentos por la diversidad de actividades que propusimos para los vecinos y las vecinas. Cada vez más personas miran el estuario con ojos curiosos y atentos”, destacó Ibáñez.Además, hubo un intenso trabajo con escuelas, jardines y grupos comunitarios que visitaron los distintos espacios vinculados al estuario.

El recorrido final: migración, observación y astronomía

En la actividad de cierre, los niños iniciaron el recorrido en el Centro de Interpretación, donde conocieron las características del ambiente costero y las especies que visitan el estuario.“Nos preguntamos qué son las migraciones y qué compartimos con las aves en esto de ser migrantes. Muchos no somos de acá y elegimos Río Gallegos como lugar para vivir”, explicó Ibáñez.

Luego visitaron el binocular fijo instalado por Ambiente Sur en febrero, que permite observar a las aves desde un punto estratégico.

El cierre se realizó en el Planetario Municipal, donde se abordó cómo las aves se orientan utilizando el cielo nocturno: “Viajan de noche para cumplir estas travesías fabulosas de miles de kilómetros”, agregó.

Ibáñez invitó a la comunidad a seguir participando: “Nos pueden visitar en Carlos Gardel 389, de miércoles a domingo de 14 a 18, y seguir nuestras redes para conocer las actividades y horarios de verano”. E

l aporte del Municipio: traslado, guiadas y articulación

Karina Águila, de la Secretaría de Turismo Municipal, detalló el rol del municipio en el cierre del festival: “Brindamos el traslado, pasamos a buscar al grupo del CAF Vittorio Gotti en San Benito y se sumó público que se inscribió previamente. Recorrimos juntos el Centro de Interpretación, el binocular fijo y culminamos con una guía y proyección en el planetario”, explicó.

Águila destacó el crecimiento del Planetario Municipal: “Hay mucha concurrencia; hemos llegado a tener hasta 300 visitantes en un día. Aunque haya viento la gente sigue viniendo”, señaló.También subrayó la importancia de vincular turismo, educación y ambiente: “Queremos que los chicos aprendan, pero también que desarrollen una actitud responsable con la basura y el cuidado de nuestros recursos naturales”.

Finalmente, evaluó positivamente la respuesta de la comunidad: “Estas actividades están sumando cada vez más gente, y lo bueno es que la población local se anima a conocer sus propios atractivos y lo que implica cuidarlos porque vivimos acá”.