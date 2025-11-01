Río Gallegos: con una increíble participación se celebró Halloween con actividades para toda la familia

Este viernes la ciudad vivió una jornada llena de color, disfraces y alegría con las múltiples propuestas organizadas por la Municipalidad de Río Gallegos para celebrar Halloween. Desde horas de la tarde, distintos espacios municipales ofrecieron actividades recreativas, ferias y espectáculos para niños, jóvenes y familias.

Las celebraciones comenzaron a las 16 horas en el Polo Emprendedor, donde se desarrollaron talleres, juegos y actividades temáticas que convocaron a emprendedores y vecinos de la comunidad.

Más tarde, desde las 18 horas, el centro de la ciudad -en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín- se convirtió en el epicentro del festejo, con shows en vivo, sorteos, música, disfraces y golosinas para todos los presentes.

El espíritu festivo se trasladó al Planetario, donde desde las 19:30 horas se desarrolló la actividad “Planeta Halloween”, una propuesta de astroturismo impulsada por la Agencia Ambiental y el área de Turismo del Municipio, que combinó ciencia, observación del cielo y entretenimiento para toda la familia.

La jornada culminó con el “Laberinto del Terror”, a partir de las 20 horas en la Casa de la Juventud (Alte. Brown y Elcano), donde los jóvenes pudieron disfrutar de una experiencia inmersiva que combinó diversión, suspenso y creatividad.

Además, los festejos comenzaron temprano en los barrios. En el Cenin N°7, decenas de familias participaron de una tarde especial de maquillaje artístico, sorpresas, golosinas y una visita al planetario municipal.

El taller de maquillaje comenzó a las 15 y se extendió hasta las 17 horas, culminando con un viaje en colectivo hacia el planetario, donde los pequeños compartieron una merienda y disfrutaron de una experiencia educativa y recreativa.